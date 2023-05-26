В Первой лиге отреагировали на желание Слуцкого получить медаль за достижения «Рубина»
- РИА Новости
«Если «Рубин» считает, что Слуцкий может претендовать на медаль, то он её получит», — приводит слова Кравченко «Татар-информ».
15 ноября 2022 года стало известно, что российский специалист решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.
Казанский клуб лидирует в турнирной таблице Первой лиги и обеспечил себе выход в высший дивизион.
Ранее Василий Уткин заявил, что Слуцкий может продолжить карьеру в России или на Кипре.