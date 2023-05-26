В Первой лиге отреагировали на желание Слуцкого получить медаль за достижения «Рубина»

Руководитель медиадепартамента Первой лиги Виктор Кравченко отреагировал на заявление бывшего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого о том, что он должен получить медаль за достижения команды.

«Если «Рубин» считает, что Слуцкий может претендовать на медаль, то он её получит», — приводит слова Кравченко «Татар-информ».

15 ноября 2022 года стало известно, что российский специалист решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

Казанский клуб лидирует в турнирной таблице Первой лиги и обеспечил себе выход в высший дивизион.

Ранее Василий Уткин заявил, что Слуцкий может продолжить карьеру в России или на Кипре.