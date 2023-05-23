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Уткин заявил, что Слуцкий может продолжить карьеру в России или на Кипре

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в России или на Кипре.

«Насколько мне известно, у Леонида Слуцкого есть предложение о работе в новом сезоне. И да, это футбольный клуб, а не новое шоу. В России. А может, на Кипре», — написал журналист Василий Уткин в своём Telegram-канале. 

Слуцкий работал в российских клубах, в том числе в ЦСКА, с которым по два раза становился обладателем Кубка и Суперкубка России. Также известен по работе с «Москвой» и «Крыльями Советов». Помимо российских команд, специалист возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витессе».

15 ноября 2022 года стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию. Он ведёт программу «Коммент.Тренер» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее бывший главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что стал больше зарабатывать после приостановки тренерской деятельности.

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