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Бывший гендиректор «Баварии» Кан заявил, что ему запретили праздновать чемпионство с командой

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Бывший генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал, что ему запретили праздновать чемпионство с мюнхенской командой.
Бывший гендиректор «Баварии» Кан заявил, что ему запретили праздновать чемпионство с командой
  • Gettyimages.ru

«Невероятно! Всегда нужно отдавать все силы, сдаваться нельзя! Я горжусь вами и вашим достижением! Я бы хотел отпраздновать с вами, но, к сожалению, не смогу быть рядом сегодня, потому что клуб мне запретил. С нетерпением жду следующего сезона», — написал Кан в социальных сетях.

Игра на стадионе «Райн-Энерги» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Томаса Тухеля.

Таким образом, команда из Мюнхена, набрав 71 очко, одержала победу в чемпионате Германии. «Кёльн» с 42 очками занимает десятую строчку.

Ранее генеральный директор «Баварии» Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич были уволены из клуба.

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