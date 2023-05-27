Канада сыграет с Германией в финале чемпионата мира по хоккею 2023 года

Сборная Канады и команда Германии встретятся в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Немецкая сборная в матче 1/2 финала сенсационно переиграла команду США в овертайме со счётом 4:3. Немногим ранее в финал пробилась Канада, которая взяла верх над Латвией (4:2).

Игра за золотые и бронзовые медали состоится 28 мая в Тампере.

Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее Международная федерация хоккея приняла решение о том, что мировое первенство в 2027 году пройдёт в Германии.