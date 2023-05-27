Канада сыграет с Германией в финале чемпионата мира по хоккею 2023 года
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Немецкая сборная в матче 1/2 финала сенсационно переиграла команду США в овертайме со счётом 4:3. Немногим ранее в финал пробилась Канада, которая взяла верх над Латвией (4:2).
Игра за золотые и бронзовые медали состоится 28 мая в Тампере.
Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.
Ранее Международная федерация хоккея приняла решение о том, что мировое первенство в 2027 году пройдёт в Германии.