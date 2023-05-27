Германия обыграла США и пробилась в финал ЧМ-2023 по хоккею

Сборная Германии оформила выход в финал чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Немецкая сборная в матче 1/2 финала сенсационно переиграла команду США в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Фредерик Тиффельс (13-я, 68-я минуты), Максимилиан Шубер (17-я), Марцель Нёбельс (59-я). У проигравших отличился Алекс Так (вторая), Рокко Гримальди (четвёртая), Майки Эйссимонт (29-я).

Немногим ранее в финал пробилась Канада. Игра за золотые и бронзовые медали состоится 28 мая в Тампере.

Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее Международная федерация хоккея приняла решение о том, что мировое первенство в 2027 году пройдёт в Германии.