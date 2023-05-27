Марин назвал задачу «Оренбурга» на последний тур РПЛ

Нападающий «Оренбурга» Джимми Марин высказался о задаче на последний тур чемпионата России.

«Задачи на последний тур? Ещё усерднее поработать, чтобы закончить чемпионат на шестом-седьмом месте. Мы же будем стараться не отдать это место и будем бороться за лидирующие позиции», — цитирует Марина Sport24.

Встреча 29-го тура РПЛ на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 3:1.

У «Оренбурга» отличились Дмитрий Воробьёв (42-я минута, пенальти), Джимми Марин (50-я, пенальти), Данил Капустянский (87-я). В составе «Торпедо» мяч забил Марио Чурич (45 + 6).

«Оренбург» набрал 43 очка и остался на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. У «Торпедо» 13 очков и 16-я позиция.

Ранее главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о победе своей команды над «Торпедо» в матче 29-го тура чемпионата России.