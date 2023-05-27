Личка — о победе над «Торпедо»: жёстко поговорил с футболистами в перерыве матча

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о победе своей команды над «Торпедо» в матче 29-го тура чемпионата России.

«Наша игра была медленная, не было ударов по воротам. Я очень жёстко поговорил с ними в раздевалке, сказав, что они должны перевернуть игру», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 3:1.

У «Оренбурга» отличились Дмитрий Воробьёв (42-я минута, пенальти), Химми Марин (50-я, пенальти), Данил Капустянский (87-я). В составе «Торпедо» мяч забил Марио Чурич (45 + 6).

«Оренбург» набрал 43 очка и остался на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. У «Торпедо» 13 очков и 16-я позиция.

Ранее «Урал» разгромил «Химки» и сохранил прописку в РПЛ.