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Личка — о победе над «Торпедо»: жёстко поговорил с футболистами в перерыве матча

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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о победе своей команды над «Торпедо» в матче 29-го тура чемпионата России.
Личка — о победе над «Торпедо»: жёстко поговорил с футболистами в перерыве матча
  • Gettyimages.ru

«Наша игра была медленная, не было ударов по воротам. Я очень жёстко поговорил с ними в раздевалке, сказав, что они должны перевернуть игру», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 3:1.

У «Оренбурга» отличились Дмитрий Воробьёв (42-я минута, пенальти), Химми Марин (50-я, пенальти), Данил Капустянский (87-я). В составе «Торпедо» мяч забил Марио Чурич (45 + 6). 

«Оренбург» набрал 43 очка и остался на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. У «Торпедо» 13 очков и 16-я позиция.

Ранее «Урал» разгромил «Химки» и сохранил прописку в РПЛ.

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