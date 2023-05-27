Главный тренер «Енисея» — о выходе в стыки: чувствуем радость и облегчение

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов дал понять, что по-настоящему начнёт радоваться только после выхода красноярской команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Чувствуем радость, облегчение, но это лишь первая задача, которую мы выполнили. А впереди всё самое главное. Двигаемся поступательно, пошагово. Сейчас задача — попасть в РПЛ», — цитирует Ивахова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что сибирская команда сильна своим коллективом. Его подопечные показывали очень хорошую игру с «Кубанью», бились друг за друга.

«Результатом того стали красивые голы и победа», — добавил Ивахов.

Коллектив из Сибири на выезде обыграл краснодарскую «Кубань» в матче 33-го тура Первой лиги со счётом 2:0 и гарантировал себе попадание в стыковые игры.

Казанский «Рубин» и калининградская «Балтика» напрямую пробились в РПЛ.

Соперниками «Енисея» станут самарские «Крылья Советов», воронежский «Факел» или нижегородский «Пари НН». Первые стыковые матчи за право сыграть в РПЛ клубы Первой лиги проведут дома. Первые встречи запланированы на 6 июня, ответные — 9 июня.

Ранее сообщалось, что РФС планирует использовать систему VAR в стыковых матчах за выход в РПЛ.