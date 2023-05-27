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«Енисей» сыграет в стыковых матчах за путёвку в РПЛ

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Красноярский «Енисей» и московская «Родина» сыграют в стыковых матчах за право выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в сезоне-2023/24.
«Енисей» сыграет в стыковых матчах за путёвку в РПЛ
  • Gettyimages.ru

Коллектив из Сибири на выезде обыграл краснодарскую «Кубань» в матче 33-го тура Первой лиги со счётом 2:0. Клуб из столицы нанёс поражение ульяновской «Волге» (1:0).

Команда гарантировала себе путёвку в стыки. Казанский «Рубин» и калининградская «Балтика» напрямую пробились в РПЛ. 

Соперниками «Енисея» станут самарские «Крылья Советов», воронежский «Факел» или нижегородский «Пари НН». Первые стыковые матчи за право сыграть в РПЛ клубы Первой лиги проведут дома. Первые встречи запланированы на 6 июня, ответные — 9 июня.

Ранее сообщалось, что РФС планирует использовать систему VAR в стыковых матчах за выход в РПЛ.

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