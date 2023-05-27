Рейна: два пенальти в ворота «Торпедо» в матче с «Оренбургом» перевернули игру

Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна высказался о поражении столичного клуба в матче 29-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

«Играли неплохо, но два пенальти просто перевернули игру и склонили чашу весов в пользу «Оренбурга». Нечего сказать о сегодняшнем судействе. Оба пенальти в наши ворота были спорными», — цитирует Рейну Sport24.

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 3:1.

У «Оренбурга» отличились Дмитрий Воробьёв (42-я минута, пенальти), Джимми Марин (50-я, пенальти), Данил Капустянский (87-я). В составе «Торпедо» мяч забил Марио Чурич (45 + 6).

«Оренбург» набрал 43 очка и остался на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. У «Торпедо» 13 очков и 16-я позиция.

Ранее главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о победе своей команды над «Торпедо» в матче 29-го тура чемпионата России.