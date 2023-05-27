Оганесян заявил, что рад остаться в «Оренбурге»

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о своём будущем.

«Я думаю, что «Оренбург» мог бы быть выше в турнирной таблице. В следующем сезоне буду надеяться, что попадём в пятёрку. Я рад остаться здесь, это команда Премьер-лиги, хороший клуб», — цитирует Оганесяна РИА Новости.

Оганесян перешёл в «Оренбург» на правах аренды. 21-летний форвард в 21 матче сезона-2022/23 забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

«Оренбург» с 43 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о победе своей команды над «Торпедо» в матче 29-го тура чемпионата России.