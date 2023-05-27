Чесноков: любой из ведущих теннисисток будет сложно играть против Андреевой на «Ролан Гаррос»
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«Любой из ведущих теннисисток будет сложно играть против Мирры Андреевой. Она может принести большие проблемы. У Мирры в первом круге достаточно комфортный соперник, чтобы пройти дальше. Андреева может пройти в четвертьфинал «Ролан Гаррос», — цитирует Чеснокова Sport24.
Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», россиянка стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет.
В финале квалификации Андреева победила Марию Осорио-Серрано со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Игра продолжалась два часа.
Ранее сообщалось, что победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский посоветовал не давить на 16-летнюю теннисистку Андрееву.