Чесноков: любой из ведущих теннисисток будет сложно играть против Андреевой на «Ролан Гаррос»

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции 2023 года.

«Любой из ведущих теннисисток будет сложно играть против Мирры Андреевой. Она может принести большие проблемы. У Мирры в первом круге достаточно комфортный соперник, чтобы пройти дальше. Андреева может пройти в четвертьфинал «Ролан Гаррос», — цитирует Чеснокова Sport24.

Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», россиянка стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет.

В финале квалификации Андреева победила Марию Осорио-Серрано со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Игра продолжалась два часа.

Ранее сообщалось, что победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский посоветовал не давить на 16-летнюю теннисистку Андрееву.