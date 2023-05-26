Ольховский посоветовал не давить на 16-летнюю теннисистку Андрееву
- Gettyimages.ru
«Хорошая игра у неё присутствует. Мирра уже молодчина, однако давайте не будем забегать вперёд, оказывать какое-то давление и возлагать ожидания. Сыграет как сыграет», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».
Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», россиянка стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет. В финале квалификации Андреева победила Марию Осорио-Серрано со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Игра продолжалась два часа.
Ранее российская теннисистка Эрика Андреева не смогла пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос».