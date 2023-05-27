Вратарь ЦСКА Помазун объяснил, почему хочет остаться в «Урале»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды за «Урал», высказался о своём будущем в екатеринбургском клубе.

«В целом сезон неплохой. Что касается моего будущего, то после окончания сезона сядем с руководством и обсудим всё. Конечно, мне хотелось бы остаться. Для меня главное — играть, а в ЦСКА с практикой сложно, пока есть Игорь Акинфеев», — цитирует Помазуна РИА Новости.

Матч 29-го тура чемпионата России между «Химками» и «Уралом» на стадионе «Арена Химки» завершился со счётом 3:0 в пользу подопечных Виктора Гончаренко.

В составе «Урала» дубль оформил Александр Юшин на 24-й и 40-й минутах, также один мяч на счету Даниэля Мишкича (63-я).

«Урал» набрал 33 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. У «Химок» 18 очков и 15-я позиция.

Ранее главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о победе своих подопечных над «Химками» в матче 29‑го тура чемпионата России.