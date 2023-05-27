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Агент Мирзова сообщил, что футболист покинет «Химки» по окончании сезона

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Агент полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова Александр Клюев высказался о будущем своего клиента.
Агент Мирзова сообщил, что футболист покинет «Химки» по окончании сезона
  • РИА Новости

«У Резиуана заканчивается контракт, он уйдёт из «Химок». Мирзов хочет играть в РПЛ. Интерес от других команд? Без комментариев», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне хавбек провёл 27 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

«Химки» с 18 очками занимают 15-е место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказал мнение, что футболисты подмосковной команды не смогли продемонстрировать качественную игру в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

 

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