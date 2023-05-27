Агент Мантуана: на данный момент нет никакой конкретики относительно будущего Густаво

Агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия высказался о будущем своего клиента.

«Никакой конкретики относительно будущего Густаво нет. Пока неизвестно, где Мантуан окажется в следующем сезоне. На данный момент мы консультируемся с несколькими клубами», — цитирует Гарсию Sport24.

«Зенит» арендовал Мантуана у клуба «Коринтианс» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. Бразилец в 27 матчах забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в €3 млн.

Ранее агент защитника «Зенита» Чистякова рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ.