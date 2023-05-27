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Агент защитника «Зенита» Чистякова рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ

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Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев прокомментировал будущее своего клиента.
Агент защитника «Зенита» Чистякова рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ
  • РИА Новости

«К Диме есть интерес, но сейчас мы не думаем об этом вообще. Нужно завершить чемпионат, а потом уже думать насчёт будущего. Посмотрим, что скажет «Зенит». На данный момент он остаётся в команде», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

29-летний защитник является воспитанником «Ростова». Футболист присоединился к петербургскому клубу в 2021 году. Он провёл за «Зенит» в текущем сезоне 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее в «Зените» рассказали об интересе к сотрудничеству с зарубежными партнёрами.

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