Агент защитника «Зенита» Чистякова рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов РПЛ

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев прокомментировал будущее своего клиента.

«К Диме есть интерес, но сейчас мы не думаем об этом вообще. Нужно завершить чемпионат, а потом уже думать насчёт будущего. Посмотрим, что скажет «Зенит». На данный момент он остаётся в команде», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

29-летний защитник является воспитанником «Ростова». Футболист присоединился к петербургскому клубу в 2021 году. Он провёл за «Зенит» в текущем сезоне 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее в «Зените» рассказали об интересе к сотрудничеству с зарубежными партнёрами.