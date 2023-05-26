В «Зените» рассказали об интересе к сотрудничеству с зарубежными партнёрами

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что санкт-петербургский клуб планирует подписать несколько соглашений с зарубежными партнёрами.

«Мы уже заключили ряд соглашений: «Сепахан», «Црвена Звезда», «Фенербахче», «Кайрат». Я не могу сказать, каким будет конечное число, но, думаю, ещё пара-тройка партнёров у нас появится. Мы хотели бы иметь партнёров, например, в Аргентине. Это страна — чемпион мира», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

По его словам, санкт-петербургскому клубу также интересны взаимоотношения с Китаем — из-за большого населения страны. Он также отметил, что в Китае прошёл первый этап развития интереса к футболу и руководство «Зенита» надеется, что на этом они не остановятся, потому что в Китае есть хорошие футболисты и клубы.

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице.

ФИФА и УЕФА исключили российские команды, а также приняли решение не допускать клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее Медведев высказался о конкуренции клуба в Лиге чемпионов.