Гендиректор «Зенита» считает, что клуб мог бы достойно конкурировать в Лиге чемпионов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о конкуренции клуба в Лиге чемпионов.

«К сожалению, мы не являемся участниками еврокубков. Не надо говорить, что было бы, если бы, но и по составу, и по уровню игры — я уверен, что «Зенит» составил бы очень серьёзную конкуренцию в прошедшем сезоне Лиги чемпионов и в будущем», — цитирует Медведева «Чемпионат».

ФИФА и УЕФА исключили российские команды, а также приняли решение не допускать клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице.

Ранее в «Нефтчи» рассказали, что ещё не приняли решение об участии в товарищеском турнире с «Зенитом».