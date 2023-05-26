В «Нефтчи» рассказали, что ещё не приняли решение об участии в товарищеском турнире с «Зенитом»

Пресс-атташе «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев высказался об участии команды в выставочном летнем турнире по футболу в Санкт-Петербурге.

«Вчера были переговоры. «Зенит» отправил нам официальное приглашение на участие в летнем товарищеском турнире. Но наше руководство ещё не приняло окончательное решение», — цитирует Аллахвердиева «Спорт-Экспресс».

«Нефтчи» с 65 очками занял третье место по итогам чемпионата Азербайджана.

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет летом с «Фенербахче», «Црвеной Звездой» и «Нефтчи».