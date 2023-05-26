В «Нефтчи» рассказали, что ещё не приняли решение об участии в товарищеском турнире с «Зенитом»
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«Вчера были переговоры. «Зенит» отправил нам официальное приглашение на участие в летнем товарищеском турнире. Но наше руководство ещё не приняло окончательное решение», — цитирует Аллахвердиева «Спорт-Экспресс».
«Нефтчи» с 65 очками занял третье место по итогам чемпионата Азербайджана.
Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет летом с «Фенербахче», «Црвеной Звездой» и «Нефтчи».