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В «Нефтчи» рассказали, что ещё не приняли решение об участии в товарищеском турнире с «Зенитом»

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Пресс-атташе «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев высказался об участии команды в выставочном летнем турнире по футболу в Санкт-Петербурге.
В «Нефтчи» рассказали, что ещё не приняли решение об участии в товарищеском турнире с «Зенитом»
  • Gettyimages.ru

«Вчера были переговоры. «Зенит» отправил нам официальное приглашение на участие в летнем товарищеском турнире. Но наше руководство ещё не приняло окончательное решение», — цитирует Аллахвердиева «Спорт-Экспресс».

«Нефтчи» с 65 очками занял третье место по итогам чемпионата Азербайджана.

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет летом с «Фенербахче», «Црвеной Звездой» и «Нефтчи».

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