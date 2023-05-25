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«Зенит» сыграет летом с «Фенербахче», «Црвеной Звездой» и «Нефтчи»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил об утверждении состава участников выставочного летнего турнира по футболу в Санкт-Петербурге.
«Зенит» сыграет летом с «Фенербахче», «Црвеной Звездой» и «Нефтчи»
  • РИА Новости

«Летом мы ждём турнир, участниками которого станут «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице.

Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент Роберта Ренана, дал понять, что бразильский защитник не собирается уходить в летнее трансферное окно из «Зенита».

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