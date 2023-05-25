«Зенит» сыграет летом с «Фенербахче», «Црвеной Звездой» и «Нефтчи»
- РИА Новости
«Летом мы ждём турнир, участниками которого станут «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».
Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице.
Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент Роберта Ренана, дал понять, что бразильский защитник не собирается уходить в летнее трансферное окно из «Зенита».