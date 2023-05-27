Тарпищев: Мирра Андреева может выстрелить на «Ролан Гаррос», она опасна для всех
- РИА Новости
«Мирра Андреева может выстрелить, у молодых есть шанс выиграть в любом круге. Андреева опасна для всех. Ведь в женском теннисе психология — это главное», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», россиянка стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет.
В финале квалификации Андреева победила Марию Осорио-Серрано со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Игра продолжалась два часа.
Ранее победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский посоветовал не давить на 16-летнюю теннисистку Андрееву.