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Якубко: Абаскалю было бы намного легче проявить себя, если бы он работал в «Зените»

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Бывший нападающий «Динамо» словак Мартин Якубко назвал лучшего тренера Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/23, а также выразил мнение, что любому тренеру было бы легко раскрыться в «Зените».
Якубко: Абаскалю было бы намного легче проявить себя, если бы он работал в «Зените»
  • Gettyimages.ru

«Я бы выделил одного тренера в России — это Семак. Но у остальных в данный момент нет таких возможностей, как у него. Тому же Абаскалю или любому другому тренеру было бы намного легче проявить себя, если бы он работал в «Зените», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

ФИФА и УЕФА исключили российские команды, а также приняли решение не допускать клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице.

Ранее бывший игрок и тренер «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между «Сочи» и санкт-петербургским клубом.

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