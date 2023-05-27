Якубко: Абаскалю было бы намного легче проявить себя, если бы он работал в «Зените»

Бывший нападающий «Динамо» словак Мартин Якубко назвал лучшего тренера Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/23, а также выразил мнение, что любому тренеру было бы легко раскрыться в «Зените».

«Я бы выделил одного тренера в России — это Семак. Но у остальных в данный момент нет таких возможностей, как у него. Тому же Абаскалю или любому другому тренеру было бы намного легче проявить себя, если бы он работал в «Зените», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

ФИФА и УЕФА исключили российские команды, а также приняли решение не допускать клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице.

Ранее бывший игрок и тренер «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между «Сочи» и санкт-петербургским клубом.