Радимов: Семак за красивые глаза никому не даст играть

Бывший игрок и тренер «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и санкт-петербургским клубом.

«Раз бразильцев отпустили, значит, на то были причины. У «Зенита» есть другие футболисты — те, кто меньше играл, как раз они и получат больше практики. Мы уже знаем, что Семак за красивые глаза никому не даст играть. На старте составы будут самые боевые, а дальше могут выходить молодые», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Матч «Сочи» — «Зенит» состоится 27 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт». Игра начнётся в 19:00 мск.

«Сочи» с 37 очками занимает десятое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 66 очками лидирует в турнирной таблице. «Сочи» в матче с «Зенитом» сыграет в уникальной форме, которая посвящена Дню города.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что санкт-петербургский клуб планирует подписать несколько соглашений с зарубежными партнёрами.