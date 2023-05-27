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Relevo: «Барселона» заинтересована в бывшем футболисте «Реала» Ди Марии

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Бывший футболист мадридского «Реала» Анхель Ди Мария может перейти в «Барселону».
Relevo: «Барселона» заинтересована в бывшем футболисте «Реала» Ди Марии
  • Gettyimages.ru

По информации Relevo, каталонцы присматриваются к 35-летнему полузащитнику туринского «Ювентуса» в случае перехода в команду его партнёра по сборной Аргентины Лионеля Месси.

Отмечается, что на хавбека также претендует португальская «Бенфика».

Ди Мария сыграл в 38 матчах за «Ювентус», забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его соглашение с клубом также истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси, Ди Мария и Серхио Бускетс перейдут в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

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