Relevo: «Барселона» заинтересована в бывшем футболисте «Реала» Ди Марии

Бывший футболист мадридского «Реала» Анхель Ди Мария может перейти в «Барселону».

По информации Relevo, каталонцы присматриваются к 35-летнему полузащитнику туринского «Ювентуса» в случае перехода в команду его партнёра по сборной Аргентины Лионеля Месси.

Отмечается, что на хавбека также претендует португальская «Бенфика».

Ди Мария сыграл в 38 матчах за «Ювентус», забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его соглашение с клубом также истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси, Ди Мария и Серхио Бускетс перейдут в саудовский клуб «Аль-Хиляль».