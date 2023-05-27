Relevo: «Барселона» заинтересована в бывшем футболисте «Реала» Ди Марии
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По информации Relevo, каталонцы присматриваются к 35-летнему полузащитнику туринского «Ювентуса» в случае перехода в команду его партнёра по сборной Аргентины Лионеля Месси.
Отмечается, что на хавбека также претендует португальская «Бенфика».
Ди Мария сыграл в 38 матчах за «Ювентус», забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его соглашение с клубом также истекает 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Месси, Ди Мария и Серхио Бускетс перейдут в саудовский клуб «Аль-Хиляль».