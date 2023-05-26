В Саудовской Аравии сообщили, что Месси, Бускетс и Ди Мария перейдут в «Аль-Хиляль»

Нападающий Лионель Месси и полузащитники Анхель Ди Мария и Серхио Бускетс перейдут в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

Об этом в эфире телеканала SBC заявил футбольный аналитик Халид Аль-Шенаиф.

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за ПСЖ. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ди Мария сыграл в 38 матчах за «Ювентус», забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его соглашение с клубом также истекает 30 июня 2023 года.

На счету игрока «Барселоны» Бускетса 41 матч и четыре результативные передачи. Он объявил, что покинет клуб по завершении сезона.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов предложить Месси контракт с зарплатой €100 млн за сезон.