Галлардо: ПСЖ готов предложить Месси контракт с зарплатой €100 млн за сезон

Нападающий Лионель Месси может продлить контракт с ПСЖ.

Как сообщает журналист Франсуа Галлардо в социальных сетях, французский клуб готов предложить новый контракт Месси по схеме «1 + 1» с зарплатой €100 млн в год.

По информации источника, возвращение Месси в «Барселону» невозможно.

В нынешнем сезоне аргентинец за ПСЖ забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что Месси может вернуться в каталонский клуб летом 2023 года.