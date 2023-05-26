Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Галлардо: ПСЖ готов предложить Месси контракт с зарплатой €100 млн за сезон

Короткая ссылка
Нападающий Лионель Месси может продлить контракт с ПСЖ.
Галлардо: ПСЖ готов предложить Месси контракт с зарплатой €100 млн за сезон
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Франсуа Галлардо в социальных сетях, французский клуб готов предложить новый контракт Месси по схеме «1 + 1» с зарплатой €100 млн в год. 

По информации источника, возвращение Месси в «Барселону» невозможно.

В нынешнем сезоне аргентинец за ПСЖ забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что Месси может вернуться в каталонский клуб летом 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить