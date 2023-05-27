Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гранат назвал лучшего защитника РПЛ в сезоне-2022/23

Короткая ссылка
Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат выбрал лучшего игрока в Российской премьер-лиге в сезоне-2022/23.
Гранат назвал лучшего защитника РПЛ в сезоне-2022/23
  • Gettyimages.ru

«Лучший игрок этого года очевиден всем — это Малком. Но по защите сложнее ответить. В РПЛ есть проблемы с защитниками, слишком много пропускают команды. Думаю, что назову ещё одного игрока «Зенита» — Дугласа Сантоса», — цитирует Граната Sport24.

В нынешнем сезоне бразильский игрок провёл за «Зенит» 35 матчей во всех турнирах и отметился шестью результативными передачами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что в «Зените» рассказали об интересе к сотрудничеству с зарубежными партнёрами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить