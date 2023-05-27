Гранат назвал лучшего защитника РПЛ в сезоне-2022/23

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат выбрал лучшего игрока в Российской премьер-лиге в сезоне-2022/23.

«Лучший игрок этого года очевиден всем — это Малком. Но по защите сложнее ответить. В РПЛ есть проблемы с защитниками, слишком много пропускают команды. Думаю, что назову ещё одного игрока «Зенита» — Дугласа Сантоса», — цитирует Граната Sport24.

В нынешнем сезоне бразильский игрок провёл за «Зенит» 35 матчей во всех турнирах и отметился шестью результативными передачами. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что в «Зените» рассказали об интересе к сотрудничеству с зарубежными партнёрами.