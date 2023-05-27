Жулин: нам не нужны такие депутаты, как Терюшков

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на высказывание депутата Романа Терюшкова, который раскритиковал его слова о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Думаю, нам не нужны такие депутаты, как он. Я — патриот, но я также высказываю своё мнение. Для людей, которые 30 лет тренируются, смыслом жизни всё равно будет Олимпиада. Я называю вещи своими именами и не кручу хвостом», — сказал Жулин СЭ.

Депутат назвал Татьяну Тарасову и Жулина бизнес-тренерами за поддержку выступлений спортсменов на международных соревнованиях.

Ранее Роман Терюшков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета восстановить членство России в организации.