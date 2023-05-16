Терюшков: конечная цель МПК, как и у МОК, — отменить Россию в международном спорте

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) восстановить членство России в организации.

«Международный паралимпийский комитет по примеру МОК играет с нами в «тяни-толкай». Конечная цель МПК, как и у МОК, — отменить Россию в международном спорте. Спортсменов будут и дальше заманивать на турниры в нейтральном статусе, но позиция России и нашего народа предельно ясна — никаких предателей в российском спорте.

Прославлять, чествовать мы будем только патриотов нашей Родины. На них государство будет, как и прежде, направлять бюджет, о котором спортивным «нейтралам» в скором времени предстоит забыть», — сказал Терюшков RT.

Ранее Терюшков выразил мнение по поводу участия в нейтральном статусе российских спортсменов в международных соревнованиях.