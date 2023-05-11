Терюшков: спортсменам, которым безразлична СВО, нужно купить билеты в один конец

Депутат Госдумы Роман Терюшков выразил мнение по поводу участия в нейтральном статусе российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Участвовать на условиях нейтралитета спортсмены России нигде не будут. Тех спортсменов, кто будет замечен в безразличии к СВО и России, Родина не забудет никогда. Билет пусть покупают в один конец и ищут спонсора на совершенствование своего спортивного мастерства за пределами РФ.

Есть главное право, сопряжённое с обязанностями, — быть гражданином России. Если ты готов ради карьеры быть нейтральным, закрывать глаза на переживаемые тяготы и трагические события России, то радости от русского народа и аплодисментов не жди. Пропадёшь в позоре и стыде», — заявил Терюшков RT.

Ранее Терюшков прокомментировал ситуацию с отстранением ведущих российских саблисток Международной федерацией фехтования (FIE).