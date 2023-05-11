Терюшков: FIE выставляет напоказ сляпанную Западом санкционную власть над русскими

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с отстранением ведущих российских саблисток Международной федерацией фехтования (FIE).

«FIE выставляет напоказ сляпанную коллективным Западом санкционную власть над русскими, изображает превосходство над российским народом через оглашение унизительных требований для спортсменов нашей страны. Этим рекомендовано сейчас заниматься всем спортивным общественным организациям Швейцарии и Канады», — сказал Терюшков RT.

Ранее Светлана Журова прокомментировала недопуск ведущих российских саблисток Международной федерацией фехтования (FIE) к соревнованиям.