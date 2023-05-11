Журова: список FIE — это комплекс мер, направленный против сборной России

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала недопуск ведущих российских саблисток Международной федерацией фехтования (FIE) к соревнованиям.

«Скорее всего, FIE была дана определённая инструкция сверху, согласно которой сборная России едет, но без основных лидеров. В связи с этим мы не завоюем того количества медалей, на которое рассчитывали. И это создаст информационный фон, на котором окажется, что Россия выступила плохо. Дальше поднимется волна критики, и она негативно скажется на эмоциональном состоянии наших спортсменов. Мало того что мы едем туда без флага и гимна, так ещё и медалей не завоюем.

А большинство людей не обратят внимания на то, что никто из лидеров сборной не поехал на соревнования. Подобная ситуация была на Олимпиаде-2018 в Корее, когда Россия поехала не в полном составе. И все упрекали Министерство спорта в том, что оно плохо работает, поэтому и медалей мало завоевали.

Это целый комплекс мер, направленный против России. Они хотят расколоть команду. И начали с лидеров российской сборной: Софьи Великой, Яны Егорян, Софии Поздняковой. Их насильно заставляют закончить карьеру подобным образом. Молодым дорогу мы даём, а ваши звёзды пусть заканчивают, раз их не допустили. Российская федерация фехтования при таком раскладе не захочет делиться и не поедет. В ответ на это они будут призывать молодых спортсменов менять гражданство и указывать на то, что родная сборная не дала возможности проявить себя на международной арене, а мы это компенсируем», — заявила Журова RT.

10 марта конгресс FIE принял решение о возвращении фехтовальщиков из России и Белоруссии к соревнованиям.

Ранее глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что организация не допустила к международным стартам олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.