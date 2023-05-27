Хрюнов — о победе Александра Емельяненко: мастерство не пропьёшь
- РИА Новости
«Честно, мастерство не пропьёшь. Он меня удивил, потому что выполнил очень сложный с технической точки зрения приём. Не каждому дано даже подумать, что это возможно», — цитирует Хрюнова «Чемпионат».
Емельяненко провёл болевой приём кимура (узел плеча) в начале второго раунда и одолел Ершова. 41-летний боец в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.
Ранее Александр Емельяненко сообщил, что проведёт свой следующий бой в августе.