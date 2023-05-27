Хрюнов — о победе Александра Емельяненко: мастерство не пропьёшь

Российский промоутер Владимир Хрюнов отреагировал на победу бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко над блогером Евгением Ершовым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Честно, мастерство не пропьёшь. Он меня удивил, потому что выполнил очень сложный с технической точки зрения приём. Не каждому дано даже подумать, что это возможно», — цитирует Хрюнова «Чемпионат».

Емельяненко провёл болевой приём кимура (узел плеча) в начале второго раунда и одолел Ершова. 41-летний боец в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее Александр Емельяненко сообщил, что проведёт свой следующий бой в августе.