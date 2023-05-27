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Хрюнов — о победе Александра Емельяненко: мастерство не пропьёшь

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Российский промоутер Владимир Хрюнов отреагировал на победу бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко над блогером Евгением Ершовым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Хрюнов — о победе Александра Емельяненко: мастерство не пропьёшь
  • РИА Новости

«Честно, мастерство не пропьёшь. Он меня удивил, потому что выполнил очень сложный с технической точки зрения приём. Не каждому дано даже подумать, что это возможно», — цитирует Хрюнова «Чемпионат».

Емельяненко провёл болевой приём кимура (узел плеча) в начале второго раунда и одолел Ершова. 41-летний боец в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее Александр Емельяненко сообщил, что проведёт свой следующий бой в августе.

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