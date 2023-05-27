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Силкин объяснил, почему для «Динамо» ничья в матче с «Локомотивом» будет хорошим результатом

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
Силкин объяснил, почему для «Динамо» ничья в матче с «Локомотивом» будет хорошим результатом
  • РИА Новости

«В плане настроя железнодорожникам будет проще, у них в клубе проблем поменьше. Бело-голубые уволили тренера, и в целом весь сезон происходят странные вещи. Ничья будет хорошим результатом для них», — цитирует Силкина Legalbet.

28 мая «Динамо» на своём поле принимает «Локомотив». Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 16:30 мск.

Бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Локомотив» — девятый (39 баллов).

Ранее Константин Тюкавин заявил, что «Динамо» провалило юбилейный год.

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