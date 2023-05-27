Силкин объяснил, почему для «Динамо» ничья в матче с «Локомотивом» будет хорошим результатом

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«В плане настроя железнодорожникам будет проще, у них в клубе проблем поменьше. Бело-голубые уволили тренера, и в целом весь сезон происходят странные вещи. Ничья будет хорошим результатом для них», — цитирует Силкина Legalbet.

28 мая «Динамо» на своём поле принимает «Локомотив». Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 16:30 мск.

Бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Локомотив» — девятый (39 баллов).

Ранее Константин Тюкавин заявил, что «Динамо» провалило юбилейный год.