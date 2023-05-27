Медведев рассказал, как отпраздновал победу в «Мастерсе» в Риме

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как отпраздновал завоевание титула на «Мастерсе» в Риме (Италия).

«Дни были напряжёнными, так что у меня не было времени праздновать. Когда я говорю «праздновать», то имею в виду устраивать вечеринку или что-то в этом роде. Но мы с моей семьёй и командой были счастливы», — сказал Медведев на пресс-конференции.

27-летний теннисист в финальном матче «Мастерса» в Риме нанёс поражение датчанину Хольгеру Руне в двух сетах со счётом 7:5, 7:5.

Медведев одержал первую победу на грунтовом «Мастерсе» и 20-ю в карьере на турнирах ATP. В обновлённом рейтинге россиянин поднялся на вторую строчку.

Ранее Медведев заявил, что показал почти идеальный теннис на турнире серии «Мастерс» в Риме.