Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Морозова считает, что Кудерметова может успешно выступить на «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Чемпионка «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова оценила шансы россиянки Вероники Кудерметовой на Открытом чемпионате Франции по теннису.
Морозова считает, что Кудерметова может успешно выступить на «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru

«Соболенко набрала потрясающую форму. У неё огромные возможности — как технические и тактические, так и, самое главное, физические. Вероника Кудерметова может успешно выступить: главное, чтобы она верила в себя.

Свёнтек — невероятной силы женщина и мастер задавить противницу. Я смотрела их матч с Рыбакиной в Риме, где Свёнтек вышла на разминку и стала прыгать, как кенгуру. И я понимаю, что это не было разминкой, это был элемент психологического давления. Причём сама она побаивается Рыбакину, как мне кажется. Но я надеюсь, тот факт, что Шарапова дважды брала «Ролан Гаррос» придаст и Рыбакиной, и Соболенко уверенности в том, что они тоже могут этого добиться, что их стиль игры тоже ложится на современные грунтовые корты», — заявила она в интервью RT.

Ранее Морозова объяснила, почему Алькараса не стоит называть наследником Надаля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить