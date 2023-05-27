Морозова считает, что Кудерметова может успешно выступить на «Ролан Гаррос»

Чемпионка «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова оценила шансы россиянки Вероники Кудерметовой на Открытом чемпионате Франции по теннису.

«Соболенко набрала потрясающую форму. У неё огромные возможности — как технические и тактические, так и, самое главное, физические. Вероника Кудерметова может успешно выступить: главное, чтобы она верила в себя.

Свёнтек — невероятной силы женщина и мастер задавить противницу. Я смотрела их матч с Рыбакиной в Риме, где Свёнтек вышла на разминку и стала прыгать, как кенгуру. И я понимаю, что это не было разминкой, это был элемент психологического давления. Причём сама она побаивается Рыбакину, как мне кажется. Но я надеюсь, тот факт, что Шарапова дважды брала «Ролан Гаррос» придаст и Рыбакиной, и Соболенко уверенности в том, что они тоже могут этого добиться, что их стиль игры тоже ложится на современные грунтовые корты», — заявила она в интервью RT.

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