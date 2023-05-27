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Морозова объяснила, почему Алькараса не стоит называть наследником Надаля

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Чемпионка «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова ответила на вопрос, считает ли она Карлоса Алькараса наследником Рафаэля Надаля.
Морозова объяснила, почему Алькараса не стоит называть наследником Надаля
  • Gettyimages.ru

«Вряд ли, даже если учесть, что они из одной страны. Алькарас совсем другой. Он намного техничнее, у него гораздо шире арсенал. Карлос прекрасно играет с лёта, обладает разными подачами, и все удары у него совершенно изумительные. Скажем, Надаль выходил к сетке, чтобы забить, когда того требовала ситуация, а Алькарас же под манёвр заранее готовит комбинацию. Он действительно особенный», — сказала она в интервью RT.

Ранее Морозова заявила, что «Ролан Гаррос» не станет менее интересным из-за отсутствия Надаля.

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