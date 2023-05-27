Морозова объяснила, почему Алькараса не стоит называть наследником Надаля

Чемпионка «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова ответила на вопрос, считает ли она Карлоса Алькараса наследником Рафаэля Надаля.

«Вряд ли, даже если учесть, что они из одной страны. Алькарас совсем другой. Он намного техничнее, у него гораздо шире арсенал. Карлос прекрасно играет с лёта, обладает разными подачами, и все удары у него совершенно изумительные. Скажем, Надаль выходил к сетке, чтобы забить, когда того требовала ситуация, а Алькарас же под манёвр заранее готовит комбинацию. Он действительно особенный», — сказала она в интервью RT.

Ранее Морозова заявила, что «Ролан Гаррос» не станет менее интересным из-за отсутствия Надаля.