Морозова объяснила, почему Алькараса не стоит называть наследником Надаля
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«Вряд ли, даже если учесть, что они из одной страны. Алькарас совсем другой. Он намного техничнее, у него гораздо шире арсенал. Карлос прекрасно играет с лёта, обладает разными подачами, и все удары у него совершенно изумительные. Скажем, Надаль выходил к сетке, чтобы забить, когда того требовала ситуация, а Алькарас же под манёвр заранее готовит комбинацию. Он действительно особенный», — сказала она в интервью RT.
Ранее Морозова заявила, что «Ролан Гаррос» не станет менее интересным из-за отсутствия Надаля.