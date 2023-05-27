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Агент Тюкавина заявил, что ему без разницы, кто будет новым тренером «Динамо»

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Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал выбор главного тренера в московском клубе.
Агент Тюкавина заявил, что ему без разницы, кто будет новым тренером «Динамо»
  • РИА Новости

«У игрока ещё есть действующий контракт, поэтому без разницы, кто будет новый тренер. Я не совсем даже смысл вопроса понимаю. В любом случае мы должны свой контракт отработать», — цитирует агента «Спорт день за днём».

После 28 туров Российской премьер-лиги московский клуб набрал 45 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В Кубке России бело-голубые вылетели на стадии 1/2 финала Пути регионов, уступив «Акрону».

19 мая «Динамо» объявило об увольнении серба Славиши Йокановича с поста главного тренера.

Ранее Тюкавин заявил, что «Динамо» провалило юбилейный год.

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