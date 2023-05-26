Шоу с российскими фигуристами в Японии прервали из-за землетрясения

Спортивный агент и продюсер Ари Закарян сообщил, что ледовое шоу Fantasy on Ice, которое проходит в районе Макухари японского города Тиба, было прервано из-за землетрясения.

«Во время номера Хавьера Фернандеса чуть-чуть потрясло — и всё. Прервали шоу минут на десять и быстро его возобновили. Такое уже случалось неоднократно, в том числе и на ледовых шоу, для Японии это привычное дело», — цитирует Закаряна РИА Новости.

По данным японских СМИ, магнитуда землетрясения составила 6,2 балла по шкале Рихтера.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. 6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.

Ранее генеральный директор ФФККР Александр Коган сообщил, что федерация не позволила российскому фигуристу Дарио Чиризано сменить спортивное гражданство.