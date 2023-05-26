Мэр Парижа объявила о запрете одноразового пластика во время проведения Олимпиады

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что в городе хотят запретить использование одноразового пластика во время проведения Олимпиады.

«Мы решили сделать из Олимпийских игр первое крупное событие без одноразового пластика», — сообщается на официальной странице Парижа в социальных сетях.

Также отмечается, что зрителям будет запрещено брать с собой пластиковые бутылки в места проведения соревнований.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июня по 11 августа.

Ранее Томас Бах подчеркнул, что на летних Играх 2024 года в Париже должны принять участие все страны.