Мэр Парижа объявила о запрете одноразового пластика во время проведения Олимпиады
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«Мы решили сделать из Олимпийских игр первое крупное событие без одноразового пластика», — сообщается на официальной странице Парижа в социальных сетях.
Также отмечается, что зрителям будет запрещено брать с собой пластиковые бутылки в места проведения соревнований.
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июня по 11 августа.
Ранее Томас Бах подчеркнул, что на летних Играх 2024 года в Париже должны принять участие все страны.