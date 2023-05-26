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Спаллетти сделал татуировку в честь победы «Наполи» в чемпионате Италии

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти сделал татуировку в честь победы клуба в чемпионате Италии.
Спаллетти сделал татуировку в честь победы «Наполи» в чемпионате Италии
  • Gettyimages.ru

На левой руке тренера татуировщик изобразил герб «Наполи». Фото в социальных сетях опубликовал  татуировщик из Неаполя Валентино Руссо.

Спаллетти возглавляет клуб с 2021 года. 4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее сообщалось, что Спаллетти сообщил игрокам итальянской команды, что покинет клуб.

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