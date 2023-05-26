Девушка Сафонова — о заявлении его бывшей жены: от него хотели только денег

Девушка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова Марина Кондратюк отреагировала на заявление его бывшей жены о том, что футболист хочет отобрать у неё двухлетнюю дочь.

«Он ничего не крадёт, не отбирает, не претендует на имущество и тем более на 13 тыс. 1,5 года он только и делал, что договаривался, но всё, что от него хотели, — это только деньги», — написала Кондратюк в социальных сетях.

25 мая бывшая жена Сафонова Анастасия заявила, что футболист хочет отобрать у неё двухлетнюю дочь и взыскать с женщины алименты в размере 13 тыс. рублей в месяц.

Ранее Отец Сафонова обвинил бывшую жену вратаря в желании «пропиариться».