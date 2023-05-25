Бывшая жена Сафонова заявила, что футболист хочет отобрать у неё двухлетнюю дочь
В социальных сетях она сообщила, что Сафонов подал иск к ней об определении места жительства их двухлетней дочери Майи с отцом.
«Матвей инициировал судебные споры со мной о расторжении брака и разделе автомобиля, который он подарил мне на рождение Майи. Хорошо, это его право, а быть достойным человеком закон его не обязывает.
Однако забирать у матери двухлетнюю дочь... Это уже переходит все границы», — написала Анастасия.
В июне 2021 года во время чемпионата Европы — 2020 у пары родилась дочь Майя. 5 октября того же года Анастасия сообщила о разрыве с футболистом из-за его измены.
Ранее Сафонов не исключил перехода в европейский клуб.