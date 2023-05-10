Сафонов заявил, что готов рассмотреть предложения из Европы

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не исключил переход в европейский клуб.

«Чувствую ли, что способен заиграть в Европе? Всё упирается в то, насколько я интересен клубам из Европы. Мне себя сложно оценивать. Есть ли желание уехать туда? Если будут предложения, то посмотрим», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Напомним, что Матвей является первым номером сборной России по футболу. Игрок — воспитанник «Краснодара».

Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов, Александр Черников и Никита Кривцов получили звание мастера спорта.