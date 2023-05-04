Сафонов, Черников и Кривцов получили звание мастера спорта

Стало известно, кто получил звание мастера в составе «Краснодара».

Как сообщает Telegram-канал клуба, в данный список вошли Матвей Сафонов, Денис Адамов, Вячеслав Литвинов, Олег Исаенко, Егор Сорокин, Сергей Петров, Александр Черников, Вячеслав Якимов, Никита Кривцов, Дмитрий Воробьёв и Ираклий Манелов.

Сергей Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда пробилась в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Стадион краснодарского клуба был построен в 2016 году.

В текущем сезоне подопечные Владимира Ивича имеют в активе 39 очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее бывший тренер «Краснодара» Гуренко рассказал, чем его поразил Галицкий.