Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Сафонов, Черников и Кривцов получили звание мастера спорта

Короткая ссылка
Стало известно, кто получил звание мастера в составе «Краснодара».
Сафонов, Черников и Кривцов получили звание мастера спорта
  • РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал клуба, в данный список вошли Матвей Сафонов, Денис Адамов, Вячеслав Литвинов, Олег Исаенко, Егор Сорокин, Сергей Петров, Александр Черников, Вячеслав Якимов, Никита Кривцов, Дмитрий Воробьёв и Ираклий Манелов.

Сергей Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда пробилась в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Стадион краснодарского клуба был построен в 2016 году.

В текущем сезоне подопечные Владимира Ивича имеют в активе 39 очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее бывший тренер «Краснодара» Гуренко рассказал, чем его поразил Галицкий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить