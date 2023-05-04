Бывший тренер «Краснодара» Гуренко рассказал, чем его поразил Галицкий

Бывший тренер «Краснодара» Сергей Гуренко высказался о владельце краснодарского клуба Сергее Галицком.

«Сергей Николаевич Галицкий поразил. Он знал всех детей в академии, на каждую тренировку приходил, всем интересовался. Плюс построил такой стадион. Никакого памятника и улицы в его честь не надо, все видят стадион и понимают, кто это сделал. Это дорогого стоит», — приводит слова Гуренко «Матч ТВ».

Галицкий в 2008 году основал «Краснодар». В 2011-м команда пробилась в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Стадион краснодарского клуба был построен в 2016 году.

В текущем сезоне подопечные Владимира Ивича имеют в активе 39 очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Сперцян рассказал, что Галицкий перестал дарить игрокам «Краснодара» часы Rolex.