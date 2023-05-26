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Кириленко: баскетболист Швед пройдёт обследование через две-три недели

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, когда должно быть следующее обследование защитника ПБК ЦСКА Алексея Шведа.
Кириленко: баскетболист Швед пройдёт обследование через две-три недели
  • РИА Новости

«Я надеюсь, что угрозы карьере нет. Да, очень тяжёлая травма, ужасная ситуация. Мне кажется, через какое-то время, две-три недели, у него должно быть повторное обследование, для того чтобы определить, ушла ли опухоль», — приводит слова Кириленко РИА Новости.

Он надеется, что обследование Шведа покажет, что защитник может продолжать баскетбольную карьеру.

«Я хочу его видеть здоровым на площадке», — заключил Кириленко.

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее Кириленко высказался об отстранении от международных соревнований.

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