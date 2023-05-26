Кириленко: баскетболист Швед пройдёт обследование через две-три недели
- РИА Новости
«Я надеюсь, что угрозы карьере нет. Да, очень тяжёлая травма, ужасная ситуация. Мне кажется, через какое-то время, две-три недели, у него должно быть повторное обследование, для того чтобы определить, ушла ли опухоль», — приводит слова Кириленко РИА Новости.
Он надеется, что обследование Шведа покажет, что защитник может продолжать баскетбольную карьеру.
«Я хочу его видеть здоровым на площадке», — заключил Кириленко.
2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее Кириленко высказался об отстранении от международных соревнований.