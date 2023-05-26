Кириленко: баскетболист Швед пройдёт обследование через две-три недели

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, когда должно быть следующее обследование защитника ПБК ЦСКА Алексея Шведа.

«Я надеюсь, что угрозы карьере нет. Да, очень тяжёлая травма, ужасная ситуация. Мне кажется, через какое-то время, две-три недели, у него должно быть повторное обследование, для того чтобы определить, ушла ли опухоль», — приводит слова Кириленко РИА Новости.

Он надеется, что обследование Шведа покажет, что защитник может продолжать баскетбольную карьеру.

«Я хочу его видеть здоровым на площадке», — заключил Кириленко.

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее Кириленко высказался об отстранении от международных соревнований.