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Уткин — о выходе «Рубина» в РПЛ: ещё хлопок дверью по прошлому сезону в ушах стоит

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Журналист Василий Уткин оценил выход «Рубина» и «Балтики» в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Уткин — о выходе «Рубина» в РПЛ: ещё хлопок дверью по прошлому сезону в ушах стоит
  • РИА Новости

«Рубин» в этом сезоне — такой «клуб-Талалаев». Талалаев сменил три клуба, а «Рубин» сменил трёх тренеров. Мы ещё не успели его забыть, поэтому он возвращается, даже ещё хлопок дверью по прошлому сезону в ушах стоит. Что касается «Балтики», безусловно, это крутой регион», — сказал Уткин в видео, размещённом на YouTube-канале.

По его словам, будет весьма весело наблюдать за тем, что будет окружать «Балтику» в сезоне-2023/24.

«Рубин» вернулся в РПЛ спустя год после вылета. Клуб из столицы Татарстана обыграл в матче 32-го тура Первой лиги на выезде калининградскую «Балтику» (1:0).

Приморская команда несколькими днями ранее обеспечила себе место в РПЛ на сезон-2023/24.

Ранее РПЛ выступила с заявлением по поводу возвращения казанского «Рубина» в элитный дивизион.

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