Кожевников считает, что без сборной России чемпионат мира по хоккею деградировал
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«Чемпионат мира показывает, кто есть кто. Скоро будут играть страны Гондураса, если России не будет. Люди на турнир не едут, мотивации нет, потому что без России и Белоруссии это первенство двора», — приводит слова Кожевникова РИА Новости.
Он также подчеркнул, что сборная Канады с большой долей вероятности одержит победу на мировом первенстве.
«Но без нас чемпионат мира деградировал», — заключил Кожевников.
В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.
Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.
Ранее президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что решения IIHF по России не являются политическими.