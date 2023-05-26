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Кожевников считает, что без сборной России чемпионат мира по хоккею деградировал

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Двукратный победитель Олимпийских игр Александр Кожевников высказался об отстранении сборной России от чемпионата мира по хоккею.
Кожевников считает, что без сборной России чемпионат мира по хоккею деградировал
  • Gettyimages.ru

«Чемпионат мира показывает, кто есть кто. Скоро будут играть страны Гондураса, если России не будет. Люди на турнир не едут, мотивации нет, потому что без России и Белоруссии это первенство двора», — приводит слова Кожевникова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что сборная Канады с большой долей вероятности одержит победу на мировом первенстве.

«Но без нас чемпионат мира деградировал», — заключил Кожевников.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что решения IIHF по России не являются политическими.

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