Кожевников считает, что без сборной России чемпионат мира по хоккею деградировал

Двукратный победитель Олимпийских игр Александр Кожевников высказался об отстранении сборной России от чемпионата мира по хоккею.

«Чемпионат мира показывает, кто есть кто. Скоро будут играть страны Гондураса, если России не будет. Люди на турнир не едут, мотивации нет, потому что без России и Белоруссии это первенство двора», — приводит слова Кожевникова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что сборная Канады с большой долей вероятности одержит победу на мировом первенстве.

«Но без нас чемпионат мира деградировал», — заключил Кожевников.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что решения IIHF по России не являются политическими.